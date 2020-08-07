Bir hafta arayla aynı yerde ikinci kaza, 3 yaralı - Son Dakika

Bir hafta arayla aynı yerde ikinci kaza, 3 yaralı
Geçtiğimiz günlerde traktörle otomobilin çarpıştığı kavşakta bu kez 2 otomobil çarpıştı, kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Geçtiğimiz günlerde traktörle otomobilin çarpıştığı kavşakta bu kez 2 otomobil çarpıştı, kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Çetinkaya kavşağında meydana geldi. M.K yönetimindeki 41 K 5440 Fiat marka otomobil ile A.Y. yönetimindeki 58 AK670 plakalı Mazda model otomobil henüz bilinemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada H.Y(39),İ.N.Y(5) ve Z.Y(42) yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı noktada traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yine 3 kişi yaralanmıştı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:47
Kaynak: İHA
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