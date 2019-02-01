Son Dakika Haberleri: Bir Hafta İçinde İkinci Caretta Caretta Sahile Vurdu

Bir Hafta İçinde İkinci Caretta Caretta Sahile Vurdu

38 dakika önce

Bir hafta içinde ikinci caretta caretta sahile vurduMUĞLA - Marmaris'te 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaralı bir caretta caretta sahile vurdu.

Bir Hafta İçinde İkinci Caretta Caretta Sahile Vurdu, System.String[]
Bir hafta içinde ikinci caretta caretta sahile vurdu

MUĞLA - Marmaris'te 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaralı bir caretta caretta sahile vurdu. Kabuklarında zedelenmeler bulunan caretta caretta bir hafta içinde sahile vuran ikinci kaplumbağa oldu.
Marmaris Uzunyalı plajında kabukları zedelenmişmiş ve bitkin düşmüş caretta caretta bulundu. Akşam saatlerinde temizlik işçileri temizlik yaptıkları sırada, karaya vuran çöpler arasında bir caretta caretta cinsi kaplumbağa buldu. İşçiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde ağlara takıldığı ve kabuğunda sert cisimle vurulduğu tespit edildi. Bir battaniyeye sarılan caretta caretta DEKAMER yetkililerine teslim edildi. 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet İçin Yaptığı Teklifi Reddetti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Hafta İçinde İkinci Caretta Caretta Sahile Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]