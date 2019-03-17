Son Dakika Haberleri: Bir Hafta Önce Babası Vefat Eden İşçi Göçükte Hayatını Kaybetti

Bir Hafta Önce Babası Vefat Eden İşçi Göçükte Hayatını Kaybetti

57 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde babasını bir hafta önce kaybeden Ahmet Türkmenoğlu, Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli inşaatında toprak kayması sonucu yaşamını yitirdi.

Bir Hafta Önce Babası Vefat Eden İşçi Göçükte Hayatını Kaybetti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde babasını bir hafta önce kaybeden Ahmet Türkmenoğlu, Denizli- Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli inşaatında toprak kayması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde tünel inşaatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göçüğün altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından toprağın altından ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Türkmenoğlu'nun cenazesi memleketi Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde toprağa verildi. 38 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Türkmenoğlu'nun geçtiğimiz hafta da babası Ali Türkmenoğlu'nu kaybettiği, babasının yasını tutamadan çalıştığı şantiyeye geri döndüğü öğrenildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Honaz, İşçi, Denizli, Ahmet Türkmenoğlu, 3. Sayfa
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