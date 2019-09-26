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Bir hafta önce ölen sahibinin başından ayrılmadı

1 saat önce

Bir hafta önce ölen sahibinin başından ayrılmadıANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu.

Bir hafta önce ölen sahibinin başından ayrılmadı

ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin, başından bir an olsun ayrılmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5081 Sokakta bulunan terk edilmiş tuvalette meydana geldi. Bisikletiyle çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar'dan haber alamayan arkadaşı, kaldığı yere geldi. Tuvalette Çınar'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Hüseyin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Çınar'ın yüzde 41 engelli olduğu, cebinden 2 bin 945 lira çıktığı belirtildi. Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin de bir an olsun yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hüseyin Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir hafta önce ölen sahibinin başından ayrılmadı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
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