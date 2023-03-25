Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu

25.03.2023 17:43
Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde D.A. (20), bir hafta önce tartıştığı S.T.'yi (38), tabancayla karnından vurarak yaraladı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde D.A. (20), bir hafta önce tartıştığı S.T.'yi (38), tabancayla karnından vurarak yaraladı.

İlkadım ilçesinde D.A. bir hafta önce tartıştığı S.T.'nin Liman Mahallesi Ebu Suud Caddesi'nde olduğunu öğrenip, yanına gitti. D.A., yanında getirdiği tabancayla S.T.'yi karnından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, D.A. ile saklanmasına ona yardım eden arkadaşları M.O. (35) ile K.Ç.'yi (32) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. tutuklandı, M.O. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Trafiğe kapalı yolda kaza yapan motosikletli kurye yaralandı Trafiğe kapalı yolda kaza yapan motosikletli kurye yaralandı SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI

İlkadım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor
18:01 Beşiktaş Başkanı Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
17:49 Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz
17:00 Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava
17:00 Bunları kimse beklemiyordu! Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava açtı
17:01 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu!
16:55 Son Dakika: Muharrem İnce, 100 bin imzayı dördüncü günde aşarak 3. cumhurbaşkanı adayı oldu
16:42 Balıkesir'de bıçakla yaralanan genci ikna etmek hiç kolay olmadı! İkna etmek için uzun süre dil döktüler
16:45 Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi
16:39 Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri hem mali hem idari olarak ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 18:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement