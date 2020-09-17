Bir haftada 2 ev ve bir iş yerini soydu, yakayı ele verdi - Son Dakika

Manavgat'ta 1 hafta içerisinde 2 ikamet ve 1 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Parmak izinden 2018 yılında Manavgat'ta bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu belirlenen Aykut A.'nın 30'un üzerinde hırsızlıktan kaydı olduğu bildirildi.

Son bir hafta içerisinde 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Aykut A., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Sanayi Mahallesi 2054 Sokak'ta bir iş yerinden dizüstü bilgisayar, iş yerinin yakınında bir ikametten 800 TL ve Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir ikametten cep telefonu çalınması olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayının şüphelisinin Aykut A. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanan Aykut A.'nın parmak izinden 2018 yılında Manavgat'ta yaşanan hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. Ayrıca hırsızlıktan 30'un üzerinde kaydı bulunan Aykut A.'nın 1 ay önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Aykut A. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA