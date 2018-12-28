Son Dakika Haberleri: Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

TSK tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
TSK tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:10 

TSK, Ekonomi
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