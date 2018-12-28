Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
TSK tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK
tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:10
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