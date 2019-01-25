Bir Haftada 3 Kez Soyuldu, İsyan Etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek 1 haftada 3 kez soyuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek 1 haftada 3 kez soyuldu. Dernek çalışanı isyan ederek, "İnsanda biraz vicdan olur" dedi.



Olay, Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Erzurumlular Dernek binasında meydana geldi. İddiaya göre dernek çalışanı Ercan Kalkan, akşam işi bittikten sonra dernek binasının kapısını kilitleyip ayrıldı. Sabah saatlerinde derneğe gelen Kalkan, güneş panellerinin olmadığını gördü. Polis ekiplerine haber verilmesinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İfadelerin alınmasının ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri hırsızları bulmak için harekete geçti.



Piyasa değeri 10 bin lira



Çalınan güneş panellerinin değerinin yaklaşık 10 bin lira olduğu bilgisini veren Kalkan, hırsızlara seslendi. Daha önce güneş panellerine enerji depolayan akülerinin ve dernek faaliyetlerinin bulunduğu defterin çalındığını söyleyen Kalkan, "İnsanda biraz vicdan olur. Hep aynı kişinin malları çalınır mı? Lütfen derneğimizden uzak durun" dedi.



Öte yandan hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dernek önünde bekçi bulundurulacağı belirtildi. Bir hafta içerisinde 3'üncü kez hırsızlık olayıyla karşılaşan dernekte güvenliğin arttırılacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

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