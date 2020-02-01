Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu - Son Dakika

Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, yol kenarında yaralı halde bulundu.

Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, yol kenarında yaralı halde bulundu. İlçede son bir haftada, 4 doğanın yaralı halde bulunması tepkilere neden oldu.

Yol kenarında yaralı doğan olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Belirtilen yere gelen itfaiye erleri, kanadından vurularak yaralanmış halde olan doğanı alıp, itfaiye amirliğine götürdü. Doğan, yapılan ilk tedavinin ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İtfaiye eri Çetin Güner, bir haftada yaralı bulunan doğan sayısının 4 olduğunu söyledi.

Doğanların, kaçak avcılar tarafından vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. Doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı tedaviye aldı. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan dördüncü doğan bu. Bu kuşun da diğerleri gibi kanadında saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.


Zonguldak, Avcılar, İtfaiye, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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