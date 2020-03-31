Bir haftada 5 bin saate yakın ders uzaktan eğitimle verildi - Son Dakika
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Bir haftada 5 bin saate yakın ders uzaktan eğitimle verildi

6 saat önce

Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerden son derece başarılı istatistikler geliyor.

Bir haftada 5 bin saate yakın ders uzaktan eğitimle verildi, System.String[]

Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerden son derece başarılı istatistikler geliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, bir haftasını dolduran uzaktan eğitim sürecinde toplam 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği Covid-19 salgını nedeniyle üniversiteler, YÖK kararıyla uzaktan eğitime geçmişti. Bir haftası dolan uzaktan eğitim sürecinden ilginç istatistikler gelmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi, geçtiğimiz bir hafta boyunca toplam 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verdi.

"SİSTEMİN YÜZDE 97'Sİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Online Eğitime 2006 yılında geçtiklerini belirterek; "Biz 14 yıldır uzaktan eğitim veren bir üniversiteyiz. 8 ortak ders, 5 tezsiz yüksek lisans programı, 2 ön lisans programı ve 50 lisans dersini uzaktan eğitim yöntemiyle veriyoruz. Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan önlemlerle birlikte uzaktan çalışma ve eğitim modellerini hızla hayata geçirdik. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrencilerimiz arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağladık. Bu sistem ile üniversitenin tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim birimlerinde yaygınlaştırıldı. Tek arzumuz öğrencilerimizin bu zorlu süreci en iyi şekilde geçirmeleri. Onların uyarılara harfiyen uyduğunu biliyor ve hep birlikte başaracağız diyorum" diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy da uzaktan eğitime en hazır üniversitelerden biri olduklarını ifade ederek; "Uzaktan eğitime geçileli bir hafta oldu. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, YÖK'ün aldığı kararların hemen ertesinde hızla organize olduk. Zaten hazır olan altyapımız sayesinde de 285 programın 278'ini uzaktan eğitim sistemine hazır hale getirdik. Bu rakam, üniversitede verilen tüm eğitimin yüzde 97'sine tekabül etmekte. 23 Mart itibariyle 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verdik. Bu haftadan itibaren de bu sayıyı 5 bin saatin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim ile verilmesinin zor olan, tamamen uygulamaya dayalı dersler için de çözüm üretiyoruz. Örneğin takı tasarımı bölümündeki dersler bu kategoriye giriyor. Bu gibi dersler için çizime dayalı dokunmatik ekran çözümü üzerinde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"DERSLER SINIFTAYMIŞ GİBİ İŞLENEBİLİYOR"

YÖK'ün karar vermesi halinde vize ve final sınavlarının da online sistem üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülsoy, "Üniversite olarak sınavların online yapılması için altyapımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Aslında bununla ilgili altyapımız var, ancak hatasız hizmet için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Prof. Dr. Gülsoy, İstanbul Aydın Üniversitesinin daha önce de belli ölçüde uzaktan eğitim veren bir üniversite olması nedeniyle, sürece daha hızlı ve daha kolay adapte olduğunu da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Gülsoy, "Uzaktan eğitimde, Öğrenim Yönetim Sistemi için Moodle, canlı dersler için ise Adobe Connect programlarını kullanıyoruz. Öğrencinin sisteme girişini ise üniversitemizin bilgi sistemi olan UBİS ile sağlıyoruz. Bu sayede öğrenci dersi tıpkı sınıftaymış gibi işleyebiliyor, hatta sistem aracılığıyla el kaldırıp akademisyene soru dahi sorabiliyor. Canlı verilen dersler kaydedilerek, kaçıran öğrenciler için aynı dersi banttan izleme olanağı da sunuluyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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