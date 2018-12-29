Son Dakika Haberleri: Bir Haftada 536 Göçmen Yakalandı

Bir Haftada 536 Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 12 olayda toplam 536 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

Bir Haftada 536 Göçmen Yakalandı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 12 olayda toplam 536 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 21-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 12 olayda toplam 536 göçmen yakalandı. Muhtemel göç rotaları üzerindeki kontrol ve denetimlerin artırılmasıyla Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde 190, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk alanı Didim bölgesinde 180, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasındaki  Enez bölgesinde 166 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ve Didim bölgelerinde 131 göçmen ise kurtarıldı. Olaylarda 12 göçmen kaçakçısı da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:42 Kaynak: DHA

Aralık, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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