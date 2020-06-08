Bir haftada 59 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 457 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bir haftada 59 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 457 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 59 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 543 kilogram esrar, 127 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 38 kilogram metamfetamin, 16 kilogram bonzai, 61 kilogram afyon sakızı ve 91 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 457 şüpheli gözaltına alındı, 40 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 333 bin 698 liraya el konuldu.