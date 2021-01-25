Bir haftada 6 kilo verdi

Oyuncu ve manken Ebru Destan, karantinada aldığı kilolarından kurtulmak için kolay bir yönteme başvurdu. Uzun bir zamandan beri ekranlarda uzak kalan Destan, yeni projesi için fazla kilolarından kurtuldu. Oyuncu, yakın arkadaşı olan Sonay Ölçücüler'in sahibi olduğu Etiler'de gittiği Trendlife Sağlık Merkezi'nde Smash ve Hypoxi yöntemiyle tam bir hafta 6 kilo verdi. Destan, kısa sürede dönüştüğü fit halini sosyal medya hesabından paylaştı.



