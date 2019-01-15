Son Dakika Haberleri: Bir Haftada 600 Kamyon Kar

Bir Haftada 600 Kamyon Kar

48 dakika önce

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bir Haftada 600 Kamyon Kar, System.String[]
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri 32 iş makinesi ve 75 personelle cadde, sokak, mahalle araları ve okul bahçelerinde biriken karı temizliyor.

Ekipler son bir haftada şehir dışına 600 kamyon kar taşıdı.

Belediye Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, AA muhabirine, kentte kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığını söyledi.

Ekiplerin yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdiğini anlatan Buhan, şöyle konuştu:

"Özellikle mahalle aralarında ve okul bahçelerinde biriken karları kamyonla taşıyoruz. Otopark konusunda ciddi sıkıntımız var. Vatandaşların araçlarını daha rahat kullanabilmeleri ve belediye ekiplerinin yolları güzel açması için araçların gelişi güzel park edilmemesini rica ediyoruz. Ekiplerimiz çalışırken sıkıntı yaşıyor. Vatandaşların araçlarına zarar vermemek için özveriyle çalışıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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