Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, bir haftada 7 ayrı adresten hırsızlık yapan Ceyhan Kara, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Kara, tutuklandı.

Çorlu'da farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi. Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.Kara'nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.