Bir haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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