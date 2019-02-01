Bir haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi
20 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:05
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