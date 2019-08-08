Son Dakika Haberleri: Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu
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Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu

41 dakika önce

Bir haftada Dolar karşısında en çok kazanan para Türk Lirası oldu

Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu, System.String[]
Son bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu.

Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13 
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