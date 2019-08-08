Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu
41 dakika önce
Bir haftada Dolar karşısında en çok kazanan para Türk Lirası oldu
Son bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu.
Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat
'ın doğusundaki güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13
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