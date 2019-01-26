Son Dakika Haberleri: Bir Haftada Neler Giydim? (Sponsorsuz)

Bir Haftada Neler Giydim? (Sponsorsuz)

7 dakika önce

Önceki "Bir haftada neler giydim?" videosunu çok beğenmiştiniz.

Önceki "Bir haftada neler giydim?" videosunu çok beğenmiştiniz. Ben de bu sefer sponsorsuz, sadece dolabımdaki ürünlerle bu videoyu çekmek istedim. Hafta boyunca yaptığım kombinleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:04 Kaynak: Youtube

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