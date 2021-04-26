Bir haftada uyuşturucudan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 19 Nisan-25 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 79 olay ortaya çıkartıldı. İcra edilen faaliyette 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak 2 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 8 gram kubar esrar, 24,76 gram esrar, 804,6 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 11,31 gram sentetik kannabinoid, 5 kök kenevir, 12 gram bonzai, 8 adet sentetik hap, 499 ectasy ele geçirildi. - AYDIN