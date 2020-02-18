Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış (2) - Son Dakika

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Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kısmen yanmış cansız bedeni bulunan D.S.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kısmen yanmış cansız bedeni bulunan D.S.'yi, bıçaklayarak öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Cönk, polis merkezindeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Ahmet Cönk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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