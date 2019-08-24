Son Dakika Haberleri: Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu

1 saat önce

- Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu Elazığ'da bir hafta önce evden çıkıp kayıplara karışan 85 yaşındaki Şevki Özeren'in cansız bedeni arazide bulunurken, ölüm sebebinin henüz belli olmadığı öğrenildiELAZIĞ - Elazığ'da bir hafta önce evden çıkıp kayıplara karışan 85 yaşındaki...

- Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Elazığ'da bir hafta önce evden çıkıp kayıplara karışan 85 yaşındaki Şevki Özeren'in cansız bedeni arazide bulunurken, ölüm sebebinin henüz belli olmadığı öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hafta önce evden çıkıp kayıplara karışan 85 yaşındaki Şevki Özeren'in cansız bedeni tali bir yolun kenarında bulundu. Özeren'in ölüm sebebinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden Şevki Özeren (85), sabah evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile hem kendi imkanları ile arama yaptı hemde polise haber verdi. Kayıp olan Özeren'i arama çalışmaları bir haftadır sürerken bugün acı haber geldi. Kent genelinde arama çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özeren'in en son bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede yoğunlaşan ekipler, devriye sırasında merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Cem Sokak'ın yukarısında tali yol kenarında yerde yatan bir şahsı fark etti.Yukarı doğru çıkan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini ve kayıp olan Şevki Özeren olduğunu tespit etti.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye şerit çekilerek jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp şahsın neden o bölgeye gittiği ve nasıl öldüğü ile ilgili henüz net bir bilginin bulunmadığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]