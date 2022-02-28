Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu

28.02.2022 20:33
Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan boya ustası Mehmet Göktepe (54), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan boya ustası Mehmet Göktepe (54), evinde ölü bulundu. Ağır koku nedeniyle binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tulum ve maskeyle yaptı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 208 sokak üzerinde yer alan apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmandan ağır koku gelmesiyle bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binada ve çevresinde yaptıkları incelemede ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımıyla girilen dairede ekipler, yalnız yaşayan boya ustası Mehmet Göktepe'nin, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı.

KOKUDAN ZOR ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Göktepe'nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler ve bina sakinleri zor anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışmalarını gerçekleştirdi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu
Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu
Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu
Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu
YORUMLAR
500
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:40:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement