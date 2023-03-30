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Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

KOCAELİ Kocaeli'de kendisinden bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Zobuoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 87 yaşındaki Şerafettin Aslan'dan yakınları bir haftadır haber alamadı. Durumdan şüphelenen kızı, kendisinde de bulunan anahtarla babasının evine geldi. Kapıyı açtığında ise içeride babasını hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şerafettin Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.