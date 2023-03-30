Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

30.03.2023 16:54

Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulunduKOCAELİ Kocaeli'de kendisinden bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

KOCAELİ Kocaeli'de kendisinden bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Zobuoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 87 yaşındaki Şerafettin Aslan'dan yakınları bir haftadır haber alamadı. Durumdan şüphelenen kızı, kendisinde de bulunan anahtarla babasının evine geldi. Kapıyı açtığında ise içeride babasını hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şerafettin Aslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Ortalık çok fena kızıştı! Kulüpler Birliği'nin açıklamasına başkanlarda peş peşe tepki geldi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beni kendinle uğraştırma" dediği Akşener'den cevap gecikmedi: Ben buradayım, adresim belli
16:53 Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi
16:40 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli
16:28 Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler
16:16 Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!
16:15 Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
16:09 Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!
16:10 Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
16:10 Canlı yayında Müge Anlı'yı çıldırtan olay: Geceliği 60 bin lira olan jigolo musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 17:10:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement