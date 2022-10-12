Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda

12.10.2022 21:34

Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda Bir haftadır her yerde aranan Geyik Mete Turgutlu'dan Spil Dağı Milli Parkına getirilerek doğal yaşam alanına döndü Yaklaşık bir hafta önce gözden kaybolan ve 4 gündür kurulan bir ekip tarafından aranan Geyik Mete Turgutlu'da yakalanarak...

Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda

Bir haftadır her yerde aranan Geyik Mete Turgutlu'dan Spil Dağı Milli Parkına getirilerek doğal yaşam alanına döndü

MANİSA - Yaklaşık bir hafta önce gözden kaybolan ve 4 gündür kurulan bir ekip tarafından aranan Geyik Mete Turgutlu'da yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi. Bu akşam korunaklı bir alanda tutulacak olan kızıl geyik yarından itibaren yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

Sosyal medyada bir restoran şefinin geyikle yaptığı muhabbetin baş aktörü olan Spil Milli Parkındaki 14 kızıl geyikten biri olan ve Mete diye çağrılan geyik bir haftalık kaçışının ardından Turgutlu ilçesinde yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi. Turgutlu'nun Irlamaz Mahallesinde mahalle sakinleri tarafından bir alanda sıkıştırılan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar veterineri tarafından uyuşturucu iğne ile yakalanarak ait olduğu Spil Dağı Milli Parkına getirildi.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı bir haftadır kayıp olan ve 4 gündür aranan geyiğin bulunmasıyla ilgili şunları söyledi: "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce Spil Dağı Milli Parkımızda daha önce geyiklerimiz vardı tekrar yerleştirme olarak 14 tane geyik yerleştirmiştik. Biz onların doğal yaşamlarına daha iyi adapte olmaları için düzenli olarak muhtelif yerlere yemleme ve su yalakları yaptık ancak bu kızışma dönemlerinde, esasında öngördüğümüz bir şeydi böyle uzak yerlere gitmeleri ancak bazıları gerçekten öngörülemeyen 40-50 kilometre gibi uzak mesafelere gittiler temennimiz tekrar bizi terk etmemeleri. Bu vesileyle hem ziyarete gelen ziyaretçilerimize de bir uyarı yapayım yaban hayvanları doğal yaşamlarında kendi besinlerini kendileri bulmaktalar. Lütfen elle beslemeyelim onlar zaten yavaş yavaş Spil'imize ayak uyduracaklar bundan sonra da zengin bir biyoçeşitlilik geyiğiyle ve diğer yabani hayvanlarıyla güzel bir Spil olacaktır. Evvelsi gün buradan yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Ahmetli ilçemizdeydi fakat orada müdahale edemedik. Bir gün sonra Akçapınar'a gelmiş biraz daha yakın 15-20 kilometre ama bugün Turgutlu belediyesi ekipleri ve Irlamaz Mahallesi sakinleri bir bahçede sıkıştırdılar. Bizim veterinerimiz Engin Bey de uygun bir atışla geyiğimizi uyuşturdu. Sağlıklı bir şekilde buraya getirdik. Ondan sonra doğal yaşamına devam edecek. 1 saat civarında daha uyuşukluğu devam eder ondan sonra zaten doğal yaşamaya devam edecek. Bugünlük stresi atması için burada tutacağız ardından tekrar doğal hayatlarına salacağız.

YORUMLAR
500
BULUNAN GEYİĞİN 'METE' OLDUĞU ANLAŞILDI BULUNAN GEYİĞİN 'METE' OLDUĞU ANLAŞILDI Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı Ortadan kaybolan geyiğe 'Geri dön' çağrısı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 03:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bir haftadır kaçan geyik yeniden Spil Milli Parkı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement