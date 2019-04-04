Son Dakika Haberleri: Bir Haftadır Kayalıklarda Mahsur Keçiler Kurtarıldı

Bir Haftadır Kayalıklarda Mahsur Keçiler Kurtarıldı

1 saat önce

OSMANİYE'de yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri ve dağcılık kulüpleri üyelerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bir Haftadır Kayalıklarda Mahsur Keçiler Kurtarıldı, System.String[]
OSMANİYE'de yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri ve dağcılık kulüpleri üyelerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bahçe ilçesi Karakaya mevkiinde otlayan sürüdeki 14 keçi kaçarak, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. Burada mahsur kalan keçileri çevredekiler ve besici Ahmet Bolat kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bolat, durumu Osmaniye AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle keçileri kurtaramayan AFAD ekipleri, 1 hafta sonra yeniden başlattıkları çalışmayla hayvanlara ulaştı. Osmaniye ve Adana'dan gelen dağcılık ve doğa sporları kulübü üyelerinin de destek verdiği çalışmayla keçiler bulundukları kayalık alandan kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kayalıklardan düşen ve ayakları kırılan keçi ise kurtarma çalışmasına katılan kişi tarafından sırtında aşağıya indirildi. Yaralı keçi, veteriner hekime götürülürken, besici Ahmet Bolat ise ekiplere teşekkür etti. Bolat, "Ekipler geldi ama hava yağmuru olunca bir şey yapamadılar. Hayvanlarım kurtuldu çok şükür" diye konuştu. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:05 Kaynak: DHA

Ahmet Bolat, Bolat, AFAD, Osmaniye, Güncel
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