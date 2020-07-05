Bir haftadır kayıp olan adamın cesedi göl kenarında yamaç paraşütçülerinin ihbarıyla bulundu - Son Dakika

Bir haftadır kayıp olan adamın cesedi göl kenarında yamaç paraşütçülerinin ihbarıyla bulundu

BURDUR - Burdur'da gölü kenarında 82 yaşında Ahmet Alan' ın cansız bedeni bulundu.Olay bölgede uçuş yapan yamaç paraşütçülerinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Olay Burdur Gölü sazlık alan kıyısında meydana geli. Avşar tepesinden havalandıktan sonra göl kenarında birinin yattığını gören yamaç paraşütçüleri hemen polisi aradı. İhbarı üzerine göl kenarına 112 ve asayiş ekipleri sevk edildi. Göl kenarında cansız beden bulan ekipler cesedin 82 yaşındaki Ahmet Alan'a ait olduğunu tespit etti. Ahmet Alan' ın evinden bir hafta önce ayrıldığı bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.