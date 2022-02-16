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Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu

16.02.2022 22:17
Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu

KAYSERİ'de, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia Mansur (37), vadi yatağında ölü bulundu.

KAYSERİ'de, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia Mansur (37), vadi yatağında ölü bulundu.

Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 HAFTADIR KAYIP OLAN RABİA OLDUĞU ANLAŞILDIÖte yandan, kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Rabia Mansur olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Rabia Mansur, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu
Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu
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Kayseri, Talas, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu - Son Dakika


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