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Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu

16.02.2022 23:18

Kayseri'de, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 37 yaşındaki Rabia Mansur, vadi yatağında ölü olarak bulundu.

Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 HAFTADIR KAYIP OLAN RABİA OLDUĞU ANLAŞILDI

Öte yandan, kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Rabia Mansur olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Rabia Mansur, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu
Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu
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Kayseri, Talas, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu - Son Dakika
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