Bir haftalık asker kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Bir haftalık asker kalbine yenik düştü

19.11.2022 15:31
Bir haftalık asker kalbine yenik düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinden 1 hafta önce Kütahya'ya vatani görevini yapmak için giden Çağlar Akay (20) birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden 1 hafta önce Kütahya'ya vatani görevini yapmak için giden Çağlar Akay (20) birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nazilli'deki baba ocağından vatani görevini yerine getirmek için Kütahya Hava Er Komutanlığı'na giden Çağlar Akay 13 Kasım Pazar günü birliğine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık asker olan Akay gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay hayatını kaybetti. Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde oturan ve oğullarının acılı haberini sabaha karşı alan İlyas ve Fatma Akay çifti ile ailenin yakınları yasa boğuldu. Kütahya'dan baba evine getirilen Akay'ın cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasın ardından ikindi namazına müteakip toprağa verilmek üzere Kuyucak'ın kırsal Kayran Mahallesi'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Kütahya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir haftalık asker kalbine yenik düştü - Son Dakika

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