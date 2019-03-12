Son Dakika Haberleri: Bir Haftalık Çocuğu Parka Terk Edenler Yakalandı

Bir Haftalık Çocuğu Parka Terk Edenler Yakalandı

35 dakika önce

Kilis'te, 9 gün önce bir haftalık kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Bir Haftalık Çocuğu Parka Terk Edenler Yakalandı, System.String[]
Kilis'te, 9 gün önce bir haftalık kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

9 gün önce İslambey Parkı'na bırakılan bebeğin kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini tespit etti. Motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde bebeğin annesinin H.Ö.'nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.

Evinde gözaltına alınan E.H.'nin de bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö.'ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği belirlendi.

Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İslambey Parkı'nda, 3 Mart'ta terk edilmiş olarak bulunan Yağmur ismi verilen kız çocuğu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf! FETÖ Sanığını "Eski Kız Arkadaşım" Cevabı Kurtaramadı

Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Haftalık Çocuğu Parka Terk Edenler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]