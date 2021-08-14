Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı - Son Dakika

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı

Gümüşhane'de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de çay ocağı işleterek geçimini sağlayan 24 yıl önce de kendi evleri yanan Sezgin Ergün, bir haftalık gelirini yangını takip ederken televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çifte gönderdi.

Gümüşhane kent merkezindeki Karaer Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde "15 Temmuz Demokrasi Çay Evi" adlı cay ocağını işleten ve 20 yıldır bu işi yapan Sezgin Ergün, geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla'da gerçekleşen ve günlerce süren yangınlar nedeniyle bir haftalık kazancını o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine göndermeye karar vermişti.

Kampanyasının duyulmasının ardından "Altın kalpli insanların şehri" olarak nitelendirilen Gümüşhane'de çok sayıda vatandaş Ergün'ün işletmesine giderek bir çay içip para üstü almadı, çay içmeden yardım parası verdi.

İşletmesinin kapısına astığı yazıyla kampanyasını duyuran Ergün, bir haftalık sürenin ardından elde ettiği geliri Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret ederek Antalya'nın Manavgat ilçesinde evleri yanan yaşlı çifte ulaştırmak üzere teslim etti.

"Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz"

Ergün'ü kabul ederek bu kadirşinaslığı ve güzel davranışından dolayı teşekkür eden Vali Taşbilek, "Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz. Sezgin kardeşimiz televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çiftin ihtiyacına derman olmak istemiş. Bu vesileyle de bir haftalık kazancını onlara ulaştırmak üzere bugün bize teslim etti. Bizim misafirimiz oldular. Kendisine gerek Gümüşhane halkı adına gerek Türk milleti adına bu güzel davranışından, yardımseverliğinden, kardeşlik duygumuzun ne kadar yüksek olduğunu göstermesinden, onun bir nişanesi olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum" dedi.

Türk milletinin kadirşinaslığına dikkati çeken Vali Taşbilek, "Türk milletinin evlatlarının nerede, kim, nasıl bir sıkıntı yaşarsa bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyinin hiç fark etmediğini bugün arkadaşımız burada bizlere gösterdi. Bundan dolayı bu yardımsever davranışından ve hassas, ince düşüncesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin bize ilettiği yardımı yangından etkilenen Sezgin Ergün'ün işaret ettiği ailemize, büyüklerimize iletmek üzere kendisinden teslim aldık. Pazartesi günü itibariyle de biz onu Manavgat ilçemizde yangından etkilenen büyüklerimize ulaştırılması noktasında gerekli girişimlerimizi yapacağız" diye konuştu.

"Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti"

Kampanyasının sonucunda elde ettiği geliri bir zarfın içerisine koyarak imzalanan tutanak karşılığında Gümüşhane Valiliğine teslim eden hayırsever işletmeci Sezgin Ergün ise "Bir haftalık kazancımızı Manavgat bölgesine göndereceğimizi söyledi. Bu haber yayınlanıp yazıyı kapıya astıktan sonra Gümüşhane insanımız duyarlı. Gelen bir çay içti para verdi üzerini almadı, geçerken yazıyı okuyup para verdi. Güzel bir kampanya yaptığımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz geliri Valimize ilettik. Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti. Birilerine vesile olduğumuz için, yardım yapabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. İnşallah başkaları da böyle kampanya yapar" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahipleri bile kampanyaya destek verdi"

Kampanya boyunca yaşlı ve ihtiyaç sahibi olduğu dış görünüşünden belli olan birisinin kendisini çok duygulandırdığını aktaran Ergün, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yaşlı bir amca bastonuyla yürürken kapıdaki yazıyı gördü. Çay içmediği halde bir miktar para verdi. Durumu da iyi değil ama yardım etti."

"24 yıl önce bizim de evimiz yandı, onları en iyi ben anlarım"

Manavgat'ta televizyon ekranlarından gördüğü bir yaşlı çiftin kendisini çok etkilediğini, kendi evlerinin de 1997 yılında yanması nedeniyle onları en iyi anlayacak insanlardan birisi olduğunu dile getiren Ergün, "Orada mağdur durumda olduklarını gördüm. Nasıl evi alacağını, geri getireceğine dair feryadı vardı ekranlarda. Onu görünce duygulandık. 1997 yılında bizim de evimiz yanmıştı. Oradaki insanların ne kadar zor durumda olduğunu en iyi ben bilirim. O dönemde bize de yardım edildiğinde biraz rahatlıyorduk. İnşallah Allah niyetlerimizi kabul eder" şeklinde konuştu.