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Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak - Son Dakika

Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak

07.08.2021 23:08

Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak Gümüşhane'deki çay ocağı işletmecisi bir haftalık kazancını yangında mağdur olan kişilere göndermeye karar verdi Gümüşhane kent merkezindeki bir çay ocağı bir haftalık tüm satışlarının gelirini Antalya bölgesinde gerçekleşen yangında mağdur...

Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak

Gümüşhane'deki çay ocağı işletmecisi bir haftalık kazancını yangında mağdur olan kişilere göndermeye karar verdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane kent merkezindeki bir çay ocağı bir haftalık tüm satışlarının gelirini Antalya bölgesinde gerçekleşen yangında mağdur olan insanlara gönderecek.

20 yıldır Karaer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde "15 Temmuz Demokrasi Çay Evi" adlı çay ocağını işleten Sezgin Ergün, yaklaşık 10 gündür devam eden yangınlarda gördüğü manzaralar karşısında "Ne yapabilirim?" düşüncesiyle bir haftalık hasılatını orada mağdur olan vatandaşlara bağışlamaya karar verdi.

Dükkan önüne yazdırdığı yazıyla kampanyasını vatandaşlara duyuran Ergün, haberlerde gördüğü manzaralardan çok etkilendiğini, orada evi, ahırı, hayvanları, araçları yanan insanları görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Hem müşterileri hem de cadde esnafının da büyük bir memnuniyetini kazanan kampanyasıyla ilgili bilgi veren Ergün, "Antalya bölgesinde büyük yangınlar oldu. Devletimiz hep orada, milletinin yanında. İnsanların evleri yandı, hayvanları yandı. Çok kötü bir durum var orada. Allah böyle yangınları, afetleri kimsenin başına vermesin. Allah devletimize de zeval vermesin. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Tamamen içimden gelerek bu kampanyayı yaptım. Reklam olsun, haber olsun diye yapmadım. Belki sesimizi duyarlar başka arkadaşlar da yapar. Türk milleti fedakardır, yardımseverdir. İnanıyorum ki onların da katkıları olacaktır" dedi.

"Orada insanlar çok mağdur. Evleri yanıyor, hayvanları yanıyor, ağlıyorlar"

İşletmesinin bir haftalık bütün çay kazancını Antalya bölgesine göndereceklerini kaydeden Ergün, "Devletimiz bütün imkanlarıyla orada, vatandaşımıza yardım ediyor. Ama biz vatandaş olarak da bir şeyler yapmamız lazım. Ufakta olsa bir yardım yapalım dedik. Böyle bir düşünceyle bu kampanyayı başlattık. Yangınların devam ettiği sürede haberleri izledik sürekli. Orada insanlar çok mağdur. Evleri yanıyor, hayvanları yanıyor, ağlıyorlar. Orada bir yaşlı amca "Evim yandı, hayvanlarım yandı, nasıl alacağız" dedi. Devlet onun yanında ama onu görünce içimiz sızladı. O nedenle ufakta olsa elimizden gelen yardımı yapalım dedik ve herkesten bunu bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu kampanya kartopu gibi çoğalırsa oradaki insanlarımızın acılarını, kederlerini paylaşmış oluruz"

Çay ocağının müşterilerinden Merkez Tandırlık Köyü Muhtarı Alican Köse ise bu duyarlı davranışın bütün Gümüşhane insanını da teşvik etmesi temennisinde bulunarak, "Bu kampanya kartopu gibi çoğalır inşallah. Bu vatan bu millet bu devlet bizim. Devletimizle birlikte halkın yanında olmak en güzel toplumsal birlik ve beraberliğin sembolüdür. İnşallah bu kampanyaya herkes katılsa çok daha iyi olur. Böylelikle oradaki insanlarımızın acılarını, kederlerini paylaşmış oluruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir"

Cadde esnaflarından Erdal Selvi de pandeminin etkileri nedeniyle sıkıntılı bir dönemde düzenlediği kampanya için Ergün'e teşekkür ederek "Yaptığı bu yardımdan dolayı Sezgin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde olmamıza rağmen bu sıkıntılı dönemde böyle bir hizmeti yapması, insanlara yardımcı olmak için elinden geleni yapmış olması çok önemli. İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir" ifadelerini kullandı.

Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak
Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak
Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak
Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak

Gümüşhane, Antalya, Yangın, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir haftalık kazancını yangın bölgesine yollayacak - Son Dakika


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