Son Dakika Haberleri: Bir Haftalık Kız Bebek, Otogar Tuvaletinde Bulundu

Bir Haftalık Kız Bebek, Otogar Tuvaletinde Bulundu

59 dakika önce

BATMAN şehirlerarası otogarındaki kadın tuvaletinde, battaniyeye sarılı bir haftalık kız bebek bulundu.

Bir Haftalık Kız Bebek, Otogar Tuvaletinde Bulundu, System.String[]
BATMAN şehirlerarası otogarındaki kadın tuvaletinde, battaniyeye sarılı bir haftalık kız bebek bulundu. Bebeği buraya terk eden kişinin M.E. olduğunu tespit eden ekipler, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Batman şehirlerarası otogarında meydana geldi. Otogarın tuvalet işletmecisi Ferhat Dalpınar, kadınlar tuvaletinde bebeğin ağlama sesini fark etti, içeri girdiğinde battaniyeye sarılı bebeği buldu. Bebeği bulmasının ardından olayı polis ekiplerine bildirdiğini anlatan Dalpınar, "Tuvaletleri temizlemeye hazırlandığımda birden ağlama sesini duydum, bir anda şaşırdım, inanamadım. İkinci kez ağlama sesini duyunca irkildim. Kadın tuvalet bölümüne koştum. Battaniyeye sarılı bebeği görünce hemen aldım. Durumu güvenlik görevlilerine bildirdim" diye konuştu.

Bebeği teslim alan polis ekipleri, güvenlik kamaralarında yaptıkları incelemede, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen M.E.'nin bebeği kadınlar tuvaletine bıraktığı tespit edildi. Battaniyeye sarılı, bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

Polis, Batman, 3. Sayfa
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