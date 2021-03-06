Bir hak ve dayanışma mücadelesi! - Son Dakika

Bir hak ve dayanışma mücadelesi!

06.03.2021 07:40
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1) KAYNAK KİTAPLARDAN BİRİİkinci Cinsiyet – Simone de Beauvoir (Koç Üniversitesi Yayınları)"Kadın doğulmaz, kadın olunur" sözünün sahibi Simone de Beauvoir'nın 1949 tarihli kitabı feminizm ve toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki önemli kaynak kitaplardan biri.

1) KAYNAK KİTAPLARDAN BİRİ

İkinci Cinsiyet – Simone de Beauvoir (Koç Üniversitesi Yayınları)

"Kadın doğulmaz, kadın olunur" sözünün sahibi Simone de Beauvoir'nın 1949 tarihli kitabı feminizm ve toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki önemli kaynak kitaplardan biri. Kadınların felsefe tarihi boyunca nasıl 'öteki' sayıldıklarını ortaya koyuyor ve dönüşümün yollarını açıyor. Ayşegül Yaraman, Serpil Çakır, Arzu Erkan Yüce, Ülfet Taylı ve Aylin Berna öneriyor.

2) ÇÖZÜM İÇİN ROL MODEL

Kadının Adı Yok – Duygu Asena (Doğan Kitap)

Duygu Asena'nın kült kitabı, 80'li yıllarda bilinç yükseltme grupları ve kampanyalar aracılığıyla bir araya gelen feministlerin sesini geniş kesimlere ulaştırıyor. Ayşegül Yaraman "Cinsiyetçiliğin ortaya konması ve çözüm yolları için rol model" diyor.

3) ARADIĞINIZ CEVAPLAR

Feminizm Herkes İçindir – bell hooks (BGST)

Feminizmle ilgili kalıplaşmış yargıları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerini tartışmaya açarak onları da cinsiyetçi pratikleriyle yüzleşmeye davet edip feminizmi ırk, sınıf ve etnisite bağlamında yeniden ele almayı öneriyor.

4) KLASİK ESERLERDEN...

Kendine Ait Bir Oda – Virginia Woolf (İletişim Yayıncılık)

Virginia Woolf "Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa parası ve kendine ait bir odası olmalıdır" diyerek kadının kendine yer edinmeye çalışırken yaşadığı sorunları dile getiriyor. Arzu Erkan Yüce: "Hala yolumuzu aydınlatan feminist eleştirinin klasik eserlerinden..."

5) ÇALIŞMALARDA ÖNCÜ

Cinsiyet Belası - Judith Butler (Metis Yayıncılık)

Yazar, önsözde kitabı yazma amacını "Asıl derdim, toplumsal cinsiyet sınırları içinde dayatılan birtakım basmakalıp fikirlerle, toplumsal cinsiyetin eril ve dişiliğine dair var olan görüşlere itiraz getirmeye çalışmak" cümlesiyle belirtiyor. Nur Ger öneriyor.

6) 'NASIL YAŞAMALI?'

Feminist Bir Yaşam Sürmek - Sara Ahmed (Sel Yayıncılık)

Feminizmi, kendi deyişiyle "Bir yaşam meselesi" olarak gören Sara Ahmed kitabında okuru, feminizmi kuramdan uygulamaya geçirmeye davet ediyor. "Feminist olarak nasıl yaşamalı?" sorusunu soruyor, hayatta kalmanın bir direniş biçimi olduğunu anlatıyor.

7) MASALLAR ÜZERİNDEN...

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes (Ayrıntı Yayınları)

Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini öğütleyerek kadının toplumdaki yerini ele alıyor. Yazar kitaptaki çözümlemelerini geçmişten günümüze anlatılan masallar ve mitler üzerinden gerçekleştiriyor.

8) 'ÇOĞUL BİR EYLEYİŞ'

Feminist Güzergah - Françoise Collin & Iréne Kaufer (Dipnot)

Françoise Collin ile Iréne Kaufer'in söyleşisinden oluşan kitap 'feminizm nedir' sorusuna yanıtlar arıyor. Kitapta feminizm "Diyaloğa dayanan, somut durumlardan hareketle değişebilen çoğul bir eyleyiş" olarak tanımlanıyor. Serpil Çakır'ın önerisi.

9) TEMEL BİLGİLER

Soru ve Yanıtlarla Erkek Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması (Mor Çatı)

Kitap, kadına şiddet konusunu feminist perspektiften ele alıyor. Şiddete maruz kalan kadınların şiddetten uzaklaşmaya karar verme aşamasında en çok sorduğu sorulara odaklanıyor. Kadınların yaşamlarını değiştirebilmelerini sağlayacak temel bilgileri içeriyor.

10) YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

Feminizmin ABC'si - Necla Arat (Say Yayınları)

Prof. Dr. Necla Arat'ın eseri feminizm konusunu felsefi arka planıyla ele alıp temel sorunlarını, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anlatıyor. Feminizm araştırmalarına yeni başlayanlar için kolay anlaşılır bir dil kullanılmış.

DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMAK İSTEYENLER İÇİN...

1) Kadınlık mı Annelik mi? - Elisabeth Badinter (İletişim Yayınları)

2) Eril Tahakküm - P. Bourdieu (Bağlam Yayıncılık)

3) Tarihin Cinsiyeti - Fatmagül Berktay (Metis Yayınları)

4) Kadın Beyni Erkek Beyni - Serkan Karaismailoğlu (Elma Yayınevi)

5) Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması – Cordelia Fine (Sel Yayıncılık)

6) Adem'in Laneti - Bryan Sykes (Koç Üniversitesi Yayınları)

7) Mizojini Dünyanın En Eski Önyargısı - Kadından Nefretin Evrensel Tarihi - Jack Holland (İmge Kitabevi Yayınları)

8) Cinsel Sözleşme – Carole Pateman (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi)

9) Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar Savran, Nesrin Tuna Demiryontan (Yordam Kitap)

10) Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar- Derleyenler: Hülya Şimga, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker (Koç Üniversitesi Yayınları)

Bir hak ve dayanışma mücadelesi!

Koç Üniversitesi, Feminizm, Feminist, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir hak ve dayanışma mücadelesi! - Son Dakika Magazin


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