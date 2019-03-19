Son Dakika Haberleri: Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? En Dayanıklı ve Sağlam Şeyler.

Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? En Dayanıklı ve Sağlam Şeyler.

11 dakika önce

Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? EN DAYANIKLI VE SAĞLAM ŞEYLER.

Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? EN DAYANIKLI VE SAĞLAM ŞEYLER...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:22 Kaynak: Youtube

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