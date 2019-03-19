Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? En Dayanıklı ve Sağlam Şeyler.
11 dakika önce
Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? EN DAYANIKLI VE SAĞLAM ŞEYLER.
Bir Halter Çubuğu En Fazla Ne Kadar Ağırlık Kaldırabilir ? EN DAYANIKLI VE SAĞLAM ŞEYLER...
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:22 Kaynak: Youtube
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