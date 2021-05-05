Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler - Son Dakika

Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler

05.05.2021 11:56

Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler 47 köy kadını ortak kooperatif kurdu, yöresel ürünleri internetten Türkiye'ye gönderiyorlar Bolu'da, çiftçilik ve hayvancılık yapan 47 kadının ortak kurduğu kooperatif bünyesinde el emeğiyle yapılan yöresel ürünlere Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor.

Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler

47 köy kadını ortak kooperatif kurdu, yöresel ürünleri internetten Türkiye'ye gönderiyorlar

BOLU - Bolu'da, çiftçilik ve hayvancılık yapan 47 kadının ortak kurduğu kooperatif bünyesinde el emeğiyle yapılan yöresel ürünlere Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor. Konya'dan İstanbul'a kadar gönderilen ürünlerle kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Demirciler köyünde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıktan sağlayan kadınlar, yine aynı köyden olan Emine Özdoğan'ın önderliğinde geçtiğimiz yıl şubat ayında Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Yöresel ürünlerin köyün sosyal tesisinde yapılıp satılmasına öncülük eden ve 7 kurucu ortakla başlayan kooperatif köydeki kadınların da katılımıyla 47 ortaklı bir yapı haline geldi. Kuruluş aşamasında yapılan ürünleri yalnızca Bolu merkezde bulunan işletmelere satan kadınlar daha sonra ürünlerini tanıtabilmek için web sitesi kurdu. Kurulan web sitesiyle birlikte kadınların yaptığı reçel, tatlı, tarhana, katmer ve erişte gibi pek çok ürünün Türkiye'nin çeşitli illerinden talep görmeye başladı. Yaptıkları ürünleri koliler haline getiren kadınlar Konya'dan İstanbul'a kadar müşterilerine Bolu'nun yöresel lezzetlerini ulaştırıyor. Bolu'nun yöresel ürünlerini el emekleriyle hazırlayan kadınlar satılan ürünlerden elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan, kooperatif fikrinin köy muhtarından çıktığını belirterek, "Muhtarımız Mehmet Baran 'bir kooperatif kuralım Cumhurbaşkanımız tarafından da destekleniyor ve istenen bir şey. Ne dersiniz?' diye sordu. Ben de hiç düşünmeden kadınlarımızı tanıdığım için teklifi kabul ettim. Geçen yıl şubat ayında hep birlikte yola çıktık. 7 kurucu ortakla başladık bu işe. Ondan sonra 47 ortak hep birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Kır lokantamızı da açacağız"

İlerleyen günlerde yöresel ürünlerin yenilebileceği kır lokantası açacaklarını söyleyen Özdoğan, "Köyümüzde çiftçilik yapan, hayvancılıkla geçimini sağlayan tüm kadınlar hep birlikte bu yöresel ürünlerimizi yapmaya başladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda kır lokantamızı da açacağız. Yöresel yemekleri ikram etmeye başlayacağız. Bolu'ya gelen misafirlerimiz, Bolu halkı bizim yemeklerimizi tadabilecekler. Şuanda antrenman aşamasındayız. Kozalak reçelimiz var. Gül reçeli, ahu dudu reçeli, geleneksel kireçte kıtır kabak tatlısı reçelimizi yapıyoruz. Aynı zamanda erişte çeşitlerimiz var. Tarhana çeşitleri yapıyoruz. Ekonomik bir gelir sağlıyorlar ama şuanda çok cüzi bir miktarda. İnşallah ilerleyen günlerde 4 kadınımız sürekli istihdam edilecek. Kır lokantamız açıldığında muhtemelen 4 kadın yeterli gelmeyecek. Daha fazla kişiyle hem kır lokantamızı işleteceğiz hem de yöresel ürünlerimizi tesisimizde yapmaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel gelirler getirecekler. Zaten özellikle bu amacımız ön plandaydı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyorlar

Ürünleri kargoyla farklı illere de gönderdiklerini belirten Özdoğan, "Bolu gelincik hanımeli diye web sitemiz var. Buradan da yurtiçine satışlarımız devam etmekte. Bolu merkezde de isteyen her yere ulaştırabiliyoruz. Aslında yaptığımız tüm ürünlerden koli halinde hazırlıyoruz. En son bugün katmerli de istendi. Katmerliler de piştikten sonra kargoya vereceğim. Konya'ya, Sakarya'ya, İstanbul'a katmerli göndereceğim" şeklinde konuştu.

Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler

Kooperatif, Türkiye, Konya, Bolu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler - Son Dakika


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