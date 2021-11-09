'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasının ikinci faz çalışması başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyasının ikinci faz çalışması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemenin yapılması, yol standartlarının yükselmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan bir çok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığını en üst noktaya taşımak üzere ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' mottosu ana temalı bir kampanya başlatıldı. 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk faz sonrası 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren ikinci faz çalışmaları başladı.

"Emniyet kemeri kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45 azaltıyor"

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45 oranında azalttığı ifade edilerek şu ifadelere yer ver verildi;

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta boyunca şehrin her yerinde rastlanılan ve merak uyandıran 'Bi Hareketine Bakar Hayat' yazılı görsellerin içeriği de anlaşılmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla yayınlamış olduğu video ile ikinci etabına başlanılan kampanya sonrası emniyet kemeri kullanmanın olası bir kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığını belirten bilgilendirici afişler ve billboardlar şehrin her yerinde görülmeye başlandı. İlerleyen günlerde farklı etkinlikler ile devam etmesi beklenen farkındalık kampanyası kapsamında ülke çapında eş zamanlı bir etkinlik yapılması planlanmaktadır." - AYDIN