Bir harf hatası ev sahibi yaptı - Son Dakika

Bir harf hatası ev sahibi yaptı

12.01.2021 00:57
Bir harf hatası ev sahibi yaptı, System.String[]

Nevşehir'de 1999 yılında kooperatif aracılığıyla ev alan 69 yaşındaki Mehmet Ilman, 21 yıl önce almış olduğu evin Nevşehir'e hiç gelmemiş birinin olduğunu duyunca adeta şok yaşadı.

Nevşehir'de 1999 yılında kooperatif aracılığıyla ev alan 69 yaşındaki Mehmet Ilman, 21 yıl önce almış olduğu evin Nevşehir'e hiç gelmemiş birinin olduğunu duyunca adeta şok yaşadı.

Kuşadası'nda yaşayan 50 yaşındaki Mehmet İlman, Kuşadası Kaymakamlığına müracaat ederek aylık bin lira destek talebinde bulundu. Kaymakamlıkta bulunan görevlinin kendisine ait bir evi olduğu için kendisine nakdi destek sağlanamayacağını söylemesinin ardından kısa süreli şok geçiren Mehmet İlman, daha sonra ise Tapu Müdürlüğüne giderek hayatında hiç gelmediği Nevşehir'de bir evi olduğunu öğrendi. Yaklaşık 10 gündür Nevşehir'de gerçek ev sahibini arayan İlman, evin 69 yaşındaki Mehmet Ilman'a ait olduğunu öğrenmesinin ardından ise evin tapusunu gerçek sahibine teslim etti. Hayatında hiç Nevşehir'e gelmediğini ifade eden Mehmet İlman, "Artık vicdanen çok rahatım" dedi. İlman, "Ben Ağrı doğumluyum ve uzun yıllar Kuşadası'nda ikamet etmekteyim. Bundan 10 gün önce Kuşadası'nda kaymakamlığa gittim. Yardım başvurusu için gittim. Kimliğimi verdim. Sonra ilgili arkadaş sana ev çıkmaz çünkü senin adına ev var dedi. Bende benim adıma ev olmaması lazım. Benim evim yok dedim. Peki evim neredeymiş diye sorduğumda ise Nevşehir'de bir evim olduğunu öğrendim. Ben hayatımda Nevşehir'i bilmem. Tapu dairesine giderek çıktı aldım. E-devlete girdim evim olduğu gözüküyor. Ama nereden geldi, kimdir diye bir haftadır evin araştırmasını yapıyorum. Sonra arkadaşımla Nevşehir'e çıktık geldik. Burada emlak işi ile uğraşan Oğuz beyi bulduk. Allah bin kere razı olsun. İnanın don dört gündür uyku uyuyamıyorum. Aklıma çeşit çeşit konular geliyor. Hak etmediğim şey bu benim. Ben vicdanen rahat değildim. Evin gerçek sahibini bulduğum için artık vicdanım çok rahat" dedi.

69 yaşındaki Mehmet Ilman ise evi kooperatif olarak 1999 yılında aldıklarını evin her şeyini ödediklerini ama böyle bir şey ile karşılaştıkları için çok şaşkın olduğunu ifade etti. Ilman, "Şimdi bu olay şöyle. Ben 1999 yılında kooperatife girdim. Vergisi ödedik her şeyini ödedik. Pazar parasını bile bulamadığımız zamanlar oldu evini taksitini ödediğimiz için. Ama çok şükür Mehmet kardeşimizi çok doğru bir insanmış. Herhangi bir şey yapmadan çıktı buraya geldi. Bir nokta başımıza neler getirdi. Benim soyadım Ilman, arkadaşımızınki ise İlman. Bu İlman olarak geçmiş. İlk aradıklarında eşim ile görüşmüşler. Eşime ev bizim demişler. Eşim neye uğradığını şaşırmış. Çünkü biz bu evi alalı 21 sene oldu. 21 yıl sonra evimin tapusuna kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kooperatif, Kuşadası, Nevşehir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bir harf hatası ev sahibi yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış         
00:02
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir harf hatası ev sahibi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei