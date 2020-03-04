Bir hastane birden fazla üniversiteyle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, kurumlararası iş birliği kapsamında artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanındığını belirterek, "Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sağlık Bakanlığına ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yayımlanan iki yönetmelikle sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşa hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirildiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelin ek ödemelerinin artırıldığını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık."

"Bir hastane birden fazla üniversite ile afiliye olacak"

"Sağlık Bakanlığına ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" ile Bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki iş birliği alanlarının düzenlendiğini bildiren Koca, yönetmeliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yönetmelikteki en önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Bir diğer önemli değişiklik ise ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla 3 yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak."

Sağlık Bakanı Koca, düzenlemelerin sağlık sistemine güç katacağını kaydetti.