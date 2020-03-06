Bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 7 kişi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 7 kişi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 7 kişi görevden uzaklaştırıldı

6 saat önce

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, bir hastanın diğerine zarar verdiği iddiasına ilişkin başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, bir hastanın diğerine zarar verdiği iddiasına ilişkin başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde meydana gelen bir hastanın diğerine zarar verdiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma kapsamında 7 görevlinin uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

Bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 7 kişi görevden uzaklaştırıldı

Adana Valiliği, Ekrem Tok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:57 Kaynak: AA
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