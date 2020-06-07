Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti - Son Dakika

Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti

Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti Ev hanımı Özlem Genç, yaşadığı büyük şehirden köyüne dönerek 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti.

Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti

AMASYA - Ev hanımı Özlem Genç, yaşadığı büyük şehirden köyüne dönerek 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti. Isparta'daki lavanta bahçelerinden esinlenerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı destekli kurduğu bahçede hayallerini gerçekleştirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Mercimek köyünde 13 dönümlük arazisinde 11 bin kök lavantayı toprakla buluşturdu. Ev hanımı Özlem Genç'in girişimiyle Mercimek köyünde lavanta yetiştirilmeye başlandı. Genç, hayalleri üzerine yola çıkarak yaşadığı şehri bırakarak köyüne dönüp 13 dönümlük araziye 11 bin adet diktiği lavantanın hasadı için gün sayıyor. Lavanta çiçeklerinin hasat işlemi bittikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal olarak lavanta yağı ve suyunu üretecek.

Lavanta bahçesi sahibi Özlem Genç, "Amasya, Taşova Mercimek köyündenim. Antalya'da yaşıyorum. Bu bahçeyi oluşturmakta ki fikrimiz, geçen yıl Ramazan ayındaydı. Tarım Bakanlığı'nın bir projesi olduğunu duymuştuk. Bir uygulama, 'Tarımda Uzman Eller' adı altında tarım ve hayvancılık üzerine üniversite mezunlarının artık iş başına gelmesini şehir merkezlerinde nüfusun kırsala çekilmesini amaçlayan bir proje. Biz de bu kapsam dahilinde projeye başvuruda bulunduk. Ocak ayındaydı. Projemiz açıklandı bir ay sonra, açıklandıktan sonra tabii salgınla aynı döneme denk geldiği için Türkiye'de bizim için zorlayıcı bir süreç oldu. Ama o süreçte 'her şerde bir hayır vardır' mantığıyla hareket ettik. Bizim işimiz çok şükür yavaş yavaş yoluna girdi. Nisan ayının ilk haftası fidelerimizi toprakla buluşturduk. Daha sonraki süreçte sulama ihtiyacı çok duymadı. Yağan mevsim yağmurlarıyla sulama ihtiyacını gidermiş olduk. Bu projeyi düşünmekte ki amacım Isparta'daki lavanta bahçelerini, Lavanta Köyü'nü duydum, gittim de. Açıkçası hayran bırakan bir görüntü var. Aynı şey neden benim köyümde olmasın, neden Taşova'da olmasın hem ekonomik yönden hem de çiftçilerimiz açısından farklı bir ürün bu çevre için. Tarımda hanımların her zaman her alanda katkısı çok fazla. Bunu biz fidelerimiz dikerken, çapasını yaparken de onlarla birlikte yaptık. Onlarda büyük bir umutla, büyük bir heyecanla diktiler. Hem aileme hem bu çevreye maddi manevi katkısının olabileceğini düşündüğüm için, girişimde bulundum. Hep hayalimdi, ben de düşündüm ki Karadeniz turuna çıkanlar Amasya'mızı, güzel şehrimizi gördükten sonra Boraboy Gölü'ne giderken bahçemizi gezebilirler. Farklı bir doku, farklı bir duygu, benim için mor bir tutku. O şekilde düşündüm ve yola çıktık. Umuyorum ki merak eden, yapmak isteyen bütün çiftçi arkadaşlarımız için farklı bir dal olacak, farklı bir deneme olacak" dedi.

Genç, lavantaların çiçek açmaya başladığını, yavaş yavaş hayallerinin gerçek olduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomik ömrünün uzun olmasından dolayı tek seferlik ekim ile uzun vadede verim alınabilir bir ürün olan lavantalar ilk yıl gelişim aşaması olduğundan çok fazla beklenti içerisine girilmemesi gerekiyor. Sonraki süreçte gelişen lavantalar hasat zamanı çiftçiye yüz güldürüyor.

Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti

Amasya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir hayal üzerine yola çıktı, 13 dönümlük araziye 11 bin lavanta dikti - Son Dakika

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