'Bir Hayat Bir Hayal Kur' konferansı SAÜ'de düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bir Hayat Bir Hayal Kur' konferansı SAÜ'de düzenlendi - Son Dakika

'Bir Hayat Bir Hayal Kur' konferansı SAÜ'de düzenlendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat ve Teknoloji Topluluğu tarafından "Bir Hayat Bir Hayal Kur" konulu konferans düzenlendi.

'Bir Hayat Bir Hayal Kur' konferansı SAÜ'de düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat ve Teknoloji Topluluğu tarafından "Bir Hayat Bir Hayal Kur" konulu konferans düzenlendi.


0SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen konferansa QNB Finansbank Bankası İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Müdürü İlkay Erol ile Dreamstalk kurucusu Semih Yalman konuşmacı olarak katıldı. Kariyer başlangıcının çok önemli olduğuna işaret eden İlkay Erol, "Nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz. Kendi kişilik özelliklerinizi tanımalısınız. İşinizi buna göre seçerek çalışıp çalışamayacağınıza karar vermelisiniz" dedi.


Erol, konuşmasının devamında envanter ve mülakatın ne olduğu, mülakata nasıl hazırlanılması ve bir iş görüşmesinde neler yapılması gerektiği gibi konulara değindi. Semih Yalman ise konuşmasında kendi kariyer sürecinden bahsederek, "Hayal deyip geçmeyin. Kariyer sürecinde hayal kurmak ve hayalleri gerçekleştirebilmek çok önemli" diye konuştu.


Yalman, "Hayallerinizle istediğiniz gibi seçip yapabilirsiniz. Dürüst bir şekilde kendinize 'benim hayalim nedir' diye soracaksınız. Ne olmak istiyorum değil, benim hayalim ne, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, neler beni heyecanlandırıyor, benim değerlerimle neler örtüşüyor, ben her sabah hangi işe tutku ve şevketle gidebilirim gibi soruları düşünmenizi istiyorum. Hayallerinizi sorgulamalısınız" şeklinde konuştu.


Konferansın devamında kendi hayallerini paylaşmak isteyen katılımcılar, sahneye çıkarak tek tek hayallerini anlattılar. Yalman, katılımcıların hayallerini dinleyerek onlara destek olacağını dile getirdi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Semih Yalman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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