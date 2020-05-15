Bir hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık market borcunu kapattı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir hayırsever, 50 kişinin markete borçlarını ödedi.

Hürriyet Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bir markete giderek, 50 kişinin toplam 10 bin lira borcunu kapattı.

Marketin camına, veresiye alışveriş yapanların borcunun ödendiğine ilişkin yazı asıldı.

Market sahibi Damla Dursun, AA muhabirine, hayırseverin örnek bir davranışta bulunduğunu dile getirdi.

Hayırseverin, marketlerinden veresiye alanların tüm borçlarını ödediğini belirten Dursun, "Bir vatandaşımız geldi, 'Borçları karşılamak istiyorum.' dedi. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığımız için çok şaşırdık. Normalde peşin ödüyordu müşterilerimiz. Ancak salgın nedeniyle ekonomik durumdan dolayı ödeyemeyen müşterilerimiz oldu. Bu yüzden veresiyemiz bayağı arttı." ifadelerini kullandı.

İki yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk annesi Emine Pamuklu ise markete alışveriş için geldiğinde borçlarının ödendiğini öğrendiğini anlatarak, "Allah razı olsun. Ödeyemiyordum. Sağ olsun ödemiş. Ben de onun geçmişlerine Yasin okudum." dedi.