Bu fotoğrafı bir hemşire çekti! Güvercinle ilgili gerçeği öğrenince hıçkırarak ağlayacaksınız

Sosyal medyada bir hemşire tarafından çekilen fotoğraf, günün en çok beğenilen karelerinden birisi oldu.

İLK BAŞTA KİMSE ANLAMADI

Fotoğrafta ilk olarak hasta yatağında yatan bir kişi ve onun üzerinde duran güvercin yer aldı. Fotoğrafa ilk kez bakanlar, bu ikilinin neden bir araya geldiğini anlamadı. Ancak fotoğraf hakkındaki gerçeği öğrenenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

HER GÜN YEM VERİYORDU

Hemşirenin anlatımına göre güvercinin her gün hastaneye gelmesinin bir nedeni vardı. Çünkü yatakta yatan hasta, sağlıklı olduğu her gün yan parktaki güvercinlere yem vermişti. Bu detayı duyanlar hayvanın gösterdiği vefa nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı.

"AİLESİNDEN KİMSE ZİYARETE GELMEDİ"

Fotoğrafı çeken hemşire, konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bu hasta hastaneye geleli 23 gün oldu ve bu 23 gün boyunca ailesinden kimse ziyaretine gelmedi. Ama bir güvercin var iki günde bir gelir yatağına girer biraz orada kalır sonra uçar gider. Sonra öğrendik ki bu hastamız her gün hastanenin yanında bir parkta oradaki güvercinleri besliyormuş" Hayvanların bile bazı insanlardan daha iyi bir kalbe sahip daha vefalı olduklarının bir kanıtı.."

İşte o fotoğraf: