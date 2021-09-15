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'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti - Son Dakika

'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti

15.09.2021 16:24
'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Federasyonunca yürütülen 'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Federasyonunca yürütülen 'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti.

15 Temmuz Demokrasi Gazileri 'Bir Hilal Uğruna' projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il il gezip hain darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatıyor. Mardin'de startı verilen konferansların ikincisi Hakkari'de gerçekleşti. Hakkari Fen Lisesinde verilen konferansa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta konuşan Vali Akbıyık, FETÖ'cü hainlerin yıllarca milletin dini duygularını kullandıklarını belirterek, "Allah'a çok şükür millet teslim olmadı. 251 şehit verdik, 3 bin civarı yaralımız, gazimiz var. Bu sadece Türkiye'ye karşı, Türk milletine karşı bir darbe girişimi değil, İslam dünyasına karşı bir darbedir. O gece Allah milletin bütün korkularını aldı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Gazileri Federasyon Başkanı Levent Yücel ise proje çerçevesinde hain darbe gecesinde yaşananları il il gezerek anlattıklarını ifade ederek, "Darbeler tarihini sahada yok ettiğimiz gibi zihinlerden de yok etmek ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için uzuvlarından vazgeçen gazilerimizle vatan sevgisini anlatmaya başladık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha çok gazimiz gelsin istiyoruz. 15 Temmuz'u hem yerinde hem sahada anlatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda ilgisi ve desteğinden dolayı Hakkari Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a ve il müdürlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde gazi olanların o geceyi anlatması kimi zaman salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Konferanslar Şırnak ve Şanlıurfa'da devam edecek. - HAKKARİ

'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti
'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz, Hakkari, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Bir Hilal Uğruna' konferanslarının ikincisi Hakkari'de gerçekleşti - Son Dakika
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