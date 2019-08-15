"Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz" Turabi'yi kızdırdılar
1 saat önce
Yarışmanın ABD'de düzenlenen partisine katılan Turabi, ekipten arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yarışmanın ABD'de düzenlenen partisine katılan Turabi
, ekipten arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen yorumlara çok sinirlenen Turabi sert bir cevap verdi: Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz.
S... gidin sayfamdan eğer iş arkadaşlarımla bir fotoğraf paylaşmamı kaldıramıyorsanız. Hepsine "kardeşim" diyorum ve saygıda kusur etmiyorum buna rağmen gereksiz yorumlar yapıyordunuz. Ben sizin o içinizde ki kötü düşüncelerin ta ..... içiniz fesat sizin yav*** klar. Siz kimsiniz ki bana küfürler yazıyorsunuz...
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57
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