Son Dakika Haberleri: "Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz" Turabi'yi kızdırdılar
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"Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz" Turabi'yi kızdırdılar

1 saat önce

Yarışmanın ABD'de düzenlenen partisine katılan Turabi, ekipten arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yarışmanın ABD'de düzenlenen partisine katılan Turabi, ekipten arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelen yorumlara çok sinirlenen Turabi sert bir cevap verdi: Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz.

S... gidin sayfamdan eğer iş arkadaşlarımla bir fotoğraf paylaşmamı kaldıramıyorsanız. Hepsine "kardeşim" diyorum ve saygıda kusur etmiyorum buna rağmen gereksiz yorumlar yapıyordunuz. Ben sizin o içinizde ki kötü düşüncelerin ta ..... içiniz fesat sizin yav*** klar. Siz kimsiniz ki bana küfürler yazıyorsunuz...



Orkide nasıl sulanır?
Amerika Birleşik Devletleri, Turabi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57 
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