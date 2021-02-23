- Bir ilçe daha korona virüsten arındırıldı - Son Dakika

- Bir ilçe daha korona virüsten arındırıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde son 3 haftadır korona virüs vakasına rastlanmadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın 45 bin 515 nüfusa sahip Uludere ilçesi ve bağlı köylerinde son 3 haftadır korona virüs vakasına rastlanmadı.

Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan sonra geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye'de de görülen korona virüs pandemisinde umutlandıran bir haber de Şırnak'ın Uludere ilçesinden geldi. ilçe merkezi ve bağlı köylerinde son 3 haftadır korona virüs vakasına rastlanmadı. Konu ile ilgili bilgi veren Uludere Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Utku Şen, Uludere'de son 3 haftada herhangi bir korona virüs vakasına rastlanmadığını söyledi. Dr. Şen, 'Başarılı çalışmalarından sağlık personellerine teşekkür ederiz. Aşılama konusunda Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda uygulamalarımıza başladık. İlk başta yaş grubu öncelikli hastalarımızı belirledik. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak çalışmalar sonucu sistemden hastaların bilgilerine ulaşıp hastanemize ulaşamayacak hastalara mobil ekibimiz ile aşılamalarına başladık. Pandeminin başlangıcından itibaren hastanemizin triyaj kısmında hastalarımızın ateşleri ölçülüp semptomları değerlendirildi. Bunların haricinde HES kodu uygulamasına geçildi. Hastane girişinde HES kodu sorgulanarak temaslı hastaların temassız hastalardan ayrılması ve hastane içerisinde temaslı hastaların veya pozitif hastaların hastane içinde diğer hastalarla temasa girmemesi, hasta yakınlarıyla temasta bulunmaması için önlemler alındı. Bunun için hastanemizin bahçesinde korona virüs çadırı ve konteyneri kurduk. Şüpheli hastalar ve kişiler burada tedavileri yapılıp gerekli yerlere sevki uygun görüldüğü zaman pandemi hastanesine sevklerini gerçekleştiriyoruz" dedi.