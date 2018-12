Bir İlçe Kimsesiz Çocuklar Üşümesin Diye Harekete Geçti

Bir ilçe kimsesiz çocuklar üşümesin diye harekete geçti İlmeklerini kimsesiz çocuklar için atıyorlar Minibüste, iş yerinde tüm ilçe kazak örüyor Kimsesiz çocuklar için Büyükçekmece'de seferberlik varİSTANBUL - Büyükçekmece'de başlatılan "Kimsesiz Çocuklar İçin Bir İlmekte Sen At" projesi ile...

Bir ilçe kimsesiz çocuklar üşümesin diye harekete geçti

İlmeklerini kimsesiz çocuklar için atıyorlar

Minibüste, iş yerinde tüm ilçe kazak örüyor

Kimsesiz çocuklar için Büyükçekmece'de seferberlik var



İSTANBUL - Büyükçekmece'de başlatılan "Kimsesiz Çocuklar İçin Bir İlmekte Sen At" projesi ile ilçede adeta seferberlik başladı. 7'den 70'e her kesimden vatandaşın destek verdiği proje kapsamında doktor ve eczacılar iş yerlerinde kimi teyzeler minibüste, evinde kimsesiz çocuklar için atkı, şapka örmeye başlayarak ilmeklerini çocuklarının içini ısıtmak için attı.

Soğuk kış aylarında kimsesiz çocuklar için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi "Kimsesiz Çocuklar İçin Bir İlmekte Sen At" projesini başlattı. Proje kapsamında belediye ilçedeki birçok noktada vatandaşlara yün iplikler dağıtarak kimsesiz çocuklar için atkı, şapka gibi eşyalar örülmesini sağladı. Yaklaşık 5 ay önce başlayan proje ilçede adeta seferberliğe dönüştü. Her kesimin katıldığı projede doktor ve eczacılar iş yerlerinde kimi teyzeler ise evinde boş zamanlarında kimsesiz çocuklarının içini ısıtmak için ilmeklerini attı. Yaşlı bir teyzenin minibüste örgü örmesini araçtakiler şaşkın bakışlarla izlerken duyarlı teyze minikler için örgüsünü yanından ayırmadığını ifade etti. Çocuklar için evinde, minibüste, bekledikleri yerlerde örgü ören vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururken duyarlılıkları hayran bıraktı. Bazıları ilk kez şiş kullanan erkeklerin de destek verdiği projede 75 yaşındaki yatalak bir teyzenin nasırlaşmış elleriyle yatağında minikler için şiş tutması herkese örnek oldu. Proje sonunda biriken atkı, şapka, eldiven gibi eşyalar kimsesiz çocuklar ve Doğu illerinde okuyan miniklere ulaştırılacak.

"Doğu'ya Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndereceğiz"

Projenin kısa sürede büyük bir destekle hızla yayıldığını belirterek çok mutlu olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nazan Karagözoğlu, "5 ay önce başladı, mutluluk atkıları ismi verildi. Halkımızın, kursiyerlerimizin katıldığı bu projeyi başkanımızın eşi Hatice Akgün yürüttü. Baktık ki herkes farklı yerlerde bu proje için bize destek olmaya başladı. Evlerinde ören teyzeler, amcalar enteresan bir boyuta ulaştı. Doğu'ya Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndereceğiz. Son derece keyifli mevsim de aralık olduğu için son derece uyan bir proje oldu. İpleri 19 tane falan farklı yerde halk akademisi sanat kurslarımız var bunlardaki birçok örgü eğitmenlerimiz öğrencilerine verdiler. Dernekler, sivil toplum kuruluşları herkes gelip adını soyadını yazdırdı ve atkıları sonra getirirken de aynı isme teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

"Minibüste de bu işime devam ediyorum"

İhtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçmenin harika bir duygu olduğunu belirten 75 yaşındaki Aysel Gökçen, " Kimsesiz çocuklar için örüyorum, Büyükçekmece Belediyesi bizlere iplik dağıttı. Bizde bu çocuklar için yardım yapmak istiyoruz. Hırkalar, atkılar, eldivenler böyle şeyleri örüyoruz. Hem güzel hem de hayırlı bir yaptığım için memnunum. Örmekte de zorlanmıyorum, Nereye gidersem gideyim, minibüste de bu işime devam ediyorum" dedi.

"75 yaşındayım, dört tane ördüm"

Kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yatalak olarak atkı ören yatalak olan Nagehan Karaağaç, "Atkı örüyoruz, belediyemiz ip yolladı, çocuklara bir katkı olsun diye örüyoruz. Dört tane ördüm iplik olursa gene örerim. 75 yaşındayım televizyonda görüyorum çocukları o karda, soğukta kötü oluyorum" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi

Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu