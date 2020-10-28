Bir ilde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı - Son Dakika

Bir ilde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı

28.10.2020 09:32
Bir ilde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı, System.String[]

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ameliyatlar, onkolojik ameliyatlar ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek olan ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulması ve tüm özel hastanelerde gerektiğinde yüzde...

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ameliyatlar, onkolojik ameliyatlar ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek olan ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulması ve tüm özel hastanelerde gerektiğinde yüzde 25 kapasitelerini korona virüs hastaları için kullanmak üzere hazırlık yapılması kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandı. Korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçiriliyor.

ACİL AMELİYATLAR DIŞINDAKİ TÜM AMELİYATLAR DURDURULDU

Gelinen noktada korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alınarak 26.10.2020 tarih 9 Nolu İl Pandemi Kurulunda, "02/11/2020 tarihinden itibaren Yenikent Devlet Hastanesi'nin "Pandemi Hastanesine" dönüştürülerek tüm ameliyatların durdurulması, Sağlık Kurulunun kapatılması (aynı hizmetin SEAH ve Toyota-Sa Acil Yardım Hastanelerinde devam edilmesi), Tozlu Semt Polikliniği hariç tüm poliklinik muayenelerinin durdurulmasına, tüm Özel Hastanelerde, gerektiğinde yüzde 25 kapasitelerini (Servis ve varsa yoğun bakım) Covid-19 hastaları için kullanılmak üzere hazırlık yapılmasına, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ameliyatlar, onkolojik ameliyatlar ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek olan ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulmasına" karar verildi.

SAĞLIK PERSONELLERİ, BAŞHEKİMLERİN UYGUN GÖRDÜĞÜ ALANLARDA ÇALIŞTIRILACAK

Kurul kararının devamında ise, "Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel, cerrahi, dahili branşlardaki tüm Akademisyenlerin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hastanelere görevlendirilmelerine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlilerinin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyaç duyduğu pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine, poliklinik hastalarından sadece MHRS randevusu olanların hastanelere alınması, çok zorunda olmadıkça refakatçi kabul edilmemesine, elektif ameliyatların kısıtlanması ve randevusuz hasta bakılmaması sonucu mesaileri azalan tüm sağlık personelinin Başhekimlerin uygun gördükleri alanda çalıştırılmalarına, Sakarya İlindeki Kamu, Özel tüm Hastanelerde ziyaretçi kısıtlamasına kesinlikle uyulmasına" 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verildi.

Bir ilde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı

Koronavirüs, araştırma, 112 Acil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir ilde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı - Son Dakika


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