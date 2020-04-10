Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon - Son Dakika
Son Dakika Spor Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon - Son Dakika Spor

Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon

22 dakika önce

Dünya üzerinde birbiri ardına ertelenen veya iptal edilen spor organizasyonları büyük maddi zarara uğrarken, Wimbledon'ı düzenleyen The All-England Club sigortadan gelecek parayla zararını minimuma indirdi.

Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon, System.String[]

Dünya üzerinde birbiri ardına ertelenen veya iptal edilen spor organizasyonları büyük maddi zarara uğrarken, Wimbledon'ı düzenleyen The All- England Club sigortadan gelecek parayla zararını minimuma indirdi. Aslında birçok organizasyonun sigortası var ancak Wimbledon'ın farkı poliçesinde 'pandemi' maddesi de bulunması... 2003'te dünyayı saran SARS salgını sırasında Wimbledon, poliçesine 'pandemi' maddesini de ekletti.


DEV PRİM


Şirket sonraki 17 yılda toplam 34 milyon dolar prim öderken şimdi 141 milyon dolar alacak. Bu, organizasyonun düzenlenemeyecek olması nedeniyle yaklaşık 286 milyon dolar potansiyel gelirden olan The All England Club'a ilaç gibi geldi. Şirketin poliçesinde terör saldırıları, kraliçenin ölümü gibi maddeler de mevcut.


GOL SEVDASI VİRÜS DİNLEMEYİNCE...


Doğu Afrika ülkesi Kenya'da sosyal mesafe kuralına uymayarak sürekli bir araya gelen ve turnuvalar düzenleyen golfçülerden yaka silken Kenya Golf Birliği, ülkede 30 gün boyunca handikaplı golf turnuvası düzenlenmesini yasakladı. Bundan böyle golfçüler kulüplere yalnız gidecek, 'caddy' hizmeti de alamayacak (Yani eşyalarını kendileri taşıyacak), en fazla iki kişiyle birlikte oynayabilecek. Yasak boyunca kulüp tesisleri kapalı olacak ve golfçüler buralarda, tabiri caizse, bir bardak su bile içemeyecek. Bununla beraber bazı golf kulüpleri, yasak kalkana kadar tamamen kapandıklarını duyurdu.


URS HOCA POT KIRDI: MEĞER YUNUS KARANTİNADAYMIŞ


Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu duyurdu. Oyuncuya koronavirüs teşhisi konulup konulmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Ayrıca milli oyuncunun pazartesi günü yapılacak idmanlara katılmasının beklendiği belirtildi. Haberin ortaya çıkışıysa son derece ilginç. Oyuncusunun durumunun bilindiğini sanan teknik direktör Urs Fischer gazetecilerle yaptığı video konferansta bundan bahsediyor. Karşısındakilerin durumdan bihaber olduğunu gören 54 yaşındaki çalıştırıcı "Bu bilgiyi kendinize saklayın" dese de internet sağ olsun yaklaşık 2 saat içinde tüm dünya öğrendi.


FUTBOLCULAR ASLINDA İYİ İNSANLARMIŞ


İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen haftalarda Premier Lig futbolcularına seslenerek "Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin" demişti. Çoğu oyuncu da bakanın kendilerini hedef gösterdiğini savunarak "Biz kesinti yaparız da o paralar patronları zengin eder. Biz zaten gerekirse yardım ederiz" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Nitekim futbolcular sözlerinde durdu ve bir yardım kampanyası başlattı. "Futbolcular Birlikte" isimli girişimle ligdeki tüm oyuncular, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için düğmeye basarken bunu kulüplerden bağımsız gerçekleştirdiklerinin altını özellikle çizdiler. Bir dönem Premier Lig'de forma giyen kaleci Rob Green de konuyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamada Hancock'a gönderme yaparak "İşe bak! Aslında futbolcular iyi insanlarmış" dedi.


SCHALKE'DEN TARAFTARA: HER ŞEYİ İSTEYİN AMA PARA İSTEMEYİN!


Bundesliga ekibi Schalke'de taraftarlar daha önceden aldıkları tek maçlık biletler ve kombineler için ücret iadesi bekliyor... Yaklaşık 198 milyon Euro'luk bir borç yükü altında iflasın eşiğinde bulunan kulüp yönetimi ise bir açıklama yaptı ve taraftarlarından, ücret iadesinden vazgeçerek kulüplerine ekonomik bir jest yapmalarını rica etti. Yönetim, para iadesinden vazgeçen taraftarlara özel bir t-shirt göndereceğini de ekledi. Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de, sürecin devam etmesi durumunda ülkenin profesyonel liglerinde iflaslar beklediğini duyurdu.


İLK ANLAŞMA SOUTHAMPTON'DA


FIFA'nın kulüp ve futbolculara yönelik "Aranızda anlaşın, bizi uğraştırmayın" mealindeki bildirisinden sonra maaş krizini çözen ilk kulüp Southampton oldu. Kulüpte futbolcular ile teknik heyet, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etti.

England, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin         
07:55
İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB'den sonra bir CHP'li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB'den sonra bir CHP'li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti         
07:34
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu         
07:23
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
07:17
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi         
05:00
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı         
01:01
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:34
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı         
23:43
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 08:14:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir ileri görüşlülük başarısı: Wimbledon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]